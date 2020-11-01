نيمار يحدد شرطه من أجل التجديد لباريس سان جيرمان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من تجديد عقده مع النادي الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في 2022.


وأكد موقع جول العالمي أن نيمار يرحب بفكرة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لكن بشرط الحصول على 36 مليون يورو سنويًا وهو نفس راتبه الحالي.


وألمح الموقع العالمي أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن باريس سان جيرمان يضع تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي كأولوية في الوقت الراهن ولا يتم إستبعاد بيع نيمار من أجل تمويل تجديد عقد النجم الفرنسي.


وأشار الموقع العالمي إلى أن نيمار كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو وخاض مع الفريق الفرنسي حتى الآن 91 مباراة وسجل 72 هدفًا وصنع 45 هدف آخرين.

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