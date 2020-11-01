حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي تصوير: عبد الحافظ حمدي
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بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

و يشارك في مهرجان الموسيقى العربية 93 فنانا من بلاد عربية متنوعة وأحيى حفل الإفتتاح المطربة سومة ونادية مصطفى.



وبدأ المهرجان بتكريم 12 شخصا من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأبرزهم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي.
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)
حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)

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