حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة (صور)

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بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.



و يشارك في مهرجان الموسيقى العربية 93 فنانا من بلاد عربية متنوعة وأحيى حفل الإفتتاح المطربة سومة ونادية مصطفى.







وبدأ المهرجان بتكريم 12 شخصا من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأبرزهم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي.