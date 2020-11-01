غرفة السياحة: لهذه الأسباب لم يتم فتح الباب للمعتمرين المصريين

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قال وليد خليل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه حتى الآن لم تحدد شركات السياحة المصرية الإجراءات المحددة لإعادة فتح باب العمرة بعد قرار المملكة بعودة المعتمرين من خارجها والذي بدأ اليوم بدخول 150 معتمرًا من باكستان وأندونيسيا.



وأضاف "خليل" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" أنه حتى الآن لم تقوم المملكة بتفعيل إلا 29 مؤسسة خاصة بالعمرة من إجمالي 531 مؤسسة، مشيرًا إلى أن المملكة قامت منذ ثلاثة أيام فقط بوضع الاشتراطات الخاصة بالسن والتسكين والحجز عن طريق ابلكيشن "اعتمرنا".



وأشار إلى أن أغلب المتقدمين للعمرة في مصر فوق الخمسين عامًا وهذا يتعارض مع اشتراط السن الذي حددته المملكة من 18- 50 سنة حتى 31 ديسمبر المقبل، موضحًا أنه ما بين 70 إلى 75% من المعتمرين المصريين ممن فوق الـ50 سنة وإذا احتسبنا مرافقيهم تفوق هذه النسبة الـ90%.



وأوضح أنه لابد قبل إعادة فتح باب العمرة أن يتم الاتفاق مع المؤسسات السعودية على كافة التفاصيل المتعلقة بسفر المعتمرين المصريين التي تضمن كيفية التصرف عند إصابة المعتمر بالكورونا بعد إجراء المسحة بعد إصدار التأشيرات وتذكرة الطيران، أو الإجراء المتبع في التصرف مع المعتمر في حالة إصابته بكورونا بعد سفره حيث أن التأمين الصحي السعودي لا يغطي تكاليف علاج كورونا وهي تكاليف باهظة قد لا يتحملها المعتمر أو شركة السياحة.

