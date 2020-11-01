شاهد بالفيديو طفل المرور يسب المتابعين عبر الإنستجرام عقب خروجه من النيابة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:42 م
الطفل صاحب الواقعة
الطفل صاحب الواقعة
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قام الطفل "أحمد أ.ع.أ" صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، بنشر  مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة "صديق والد الطفل" 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

وكان يرافق الطفل عدد من الأصدقاء وهم يتحدثون  خلال الفيديو للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين المتابعين.

وذكر أحد الأصدقاء والمتابعين لطفل عبر الفيديو قائلًا: "كفارة يا حريقة"، ذلك الاسم الحركي الذي كرره أصدقاء الطفل خلال الفيديو ويبدو أن طفل واقعة المرور يشتهر به، فيما رد أحد أصدقائه في تكبر، "هو متسجنش.. إحنا معندناش حد بيتسجن ياعم".

بينما غضب الطفل من الشتائم التي وجهها بعض متابعي "اللايف" له، ليرد عليها بأبشع منها، قائلًا: "إحنا متربيين، وبنشغل وميشغلناش، واللي هيشتمني هشتمه".

وبدا الفيديو وكأنه احتفال صغير لأصدقاء الطفل "حريقة" به، بعد تسليمه لأهله من قبل النيابة، ليتبادلوا الضحكات والنكات بالشتائم.

عبر  رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم فور انتشار مقطع فيديو لطفل يعتدي على أحد رجال المرور بعد السخرية منه، وطالبه الشرطي بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم عليه وسأله عن الكمامة، وفي أثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطى.


الجدير بالذكر بأن  الطفل يدعى أحمد، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنه يقيم في أحد الكمباوندات.

كما قال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

وأشار الطفل إلى أنه فعل ذلك على سبيل المزاح هو و2 من أصدقائه اللذان كانا يستقلان السيارة معه مبديا اعتذاره وندمه على ما بدر منه، وخلال الساعات الماضية فحصت أجهزة الأمن فيديو متداولًا لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه.

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