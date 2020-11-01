هليوليدو يتعاقد مع سامح عطوة رئيسا للجهاز الفني لكرة اليد

وافق مجلس ادارة نادي هليوليدو الرياضي برئاسة أحمد عيد على التعاقد وتعيين واختيار سامح عطوه صاحب التاريخ الطويل في كرة اليد المصرية مع نادي هليوليدو وأول من صعد بالنادي لدوري المحترفين رئيسا للجهاز الفني لكرة اليد بالنادي.





وكذلك لأشراف سامح عطوة على فرق كرة اليد بنادي هليليدو العريق بعد النجاح الكبير الذي حققه سامح عطوه مع العديد من الأندية المصرية منها نادي الداخلية ونادي الجزيرة ونادي الطيران والتي سبق لة وأن تولي قيادتها في كرة اليد لتلك الفرق وحقق معهم العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ كرة اليد المصرية.

وجاء إختيار سامح عطوة لرئاسة جهاز كرة اليد بنادي هليوليدو كخطوة في الطريق الصحيح لدعم كرة اليد بالنادي و رفع مكانته في مجتمع كرة اليد المصرية بين أقرانه.







