هليوليدو يتعاقد مع سامح عطوة رئيسا للجهاز الفني لكرة اليد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
وافق مجلس ادارة نادي هليوليدو الرياضي برئاسة أحمد عيد على التعاقد وتعيين واختيار سامح عطوه صاحب التاريخ الطويل في كرة اليد المصرية مع نادي هليوليدو وأول من صعد بالنادي لدوري المحترفين رئيسا للجهاز الفني لكرة اليد بالنادي.

 وكذلك لأشراف سامح عطوة على فرق كرة اليد بنادي هليليدو العريق بعد النجاح الكبير الذي حققه سامح عطوه مع العديد من الأندية المصرية منها نادي الداخلية ونادي الجزيرة ونادي الطيران والتي سبق لة وأن تولي قيادتها في كرة اليد لتلك الفرق وحقق معهم العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ كرة اليد المصرية.
 
وجاء إختيار سامح عطوة لرئاسة جهاز كرة اليد بنادي هليوليدو كخطوة في الطريق الصحيح لدعم كرة اليد بالنادي و رفع مكانته في مجتمع كرة اليد المصرية بين أقرانه.


أخبار تهمك

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 11 ساعة

نقيب الممثلين يعلق لأول مرة على الملابس العارية للفنانات في مهرجان الجونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة البلايلي

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ 11 دقائق

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف