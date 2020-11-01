الروسينيري يعود ... مرحباً ميلان من جديد

لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور الميلان الكبير أن يتوقع هذه العودة القوية لنادٍ كان يوماً ما مرعباً لكل أوروبا والعالم ، وكان أكبرُ نِدَّاً لريال مدريد ، ببطولاته السبعة الأوروبية وبنتائجه وأداءه عبر مر العصور ، وكان كل محبٍ لكرة القدم ينتظر ويتمنى عودة ميلان من جديد ، لم لا؟ وهو من أمتع الكثير من جماهيره داخل إيطاليا وخارجها بلاعبيه ونجومه الذين لن ننساهم على الإطلاق .





عودة الميلان لا تمثل فقط عودة التنوعية في التنافس على لقب السكوديتو مع يوفنتوس وإنتر ونابولي وغيرهم ، وإنما تمثل في حقيقتها عودة الأندية التاريخية أصحاب الإرث الكروي الكبير والذي تعلقت به ملايين العشاق في أوروبا وحتى في منطقتنا العربية والخليج من جديد إلى الساحة الأوروبية التي غابوا عنها .





الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي للفريق والذي تولى تدريب النادي منتصف الموسم الماضي أعاد للنادي بعضاً من بريقه المعهود وليس كله ، فمازال الميلان لم يصل بعد لتلك الصورة التي تخطر ببالنا حين نتذكر إسمه ، والعودة الكاملة للنادي لن تكون إلا بعودة البطولات من جديد لقلعة الأبيض والأحمر الإيطالي ، وستتمثل بصورةٍ أكبر في الإستمرار على هذا المستوى الذي يظهر به الفريق تحديداً منذ العودة من التوقف الإضطراري جراء فيروس كورونا ، ومنذ هذه العودة لم يخسر الروسينيري طوال أربعة وعشرون مباراة على التوالي في كافة المسابقات المحلية والأوروبية ، ناهيك عن فوزه نهاية الموسم الماضي على بطل الدوري يوفنتوس وفوزه بداية الموسم الجاري على الجار العنيد إنتر في ديربي ميلانو الشهير مروراً بنابولي وروما ولاتسيو وغيرهم من الأندية المنافسة على لقب الكالتشيو في إيطاليا .





أيضاً عودة المهاجم المخضرم والفذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، والذي بعودته عادت الروح للفريق والنادي ككل إداريين ولاعبين وجماهير من جديد ، فيا لها من خبرة واسعة يمتلكها السويدي ، ويا لها من كاريزما كبيرة يمتاز بها السلطان ، فله من المواصفات ما ليست بغيره من اللاعبين ، كل هذا وهو على مشارف الأربعين من عمره ، فهو بحقٍ قدوة لكثير من اللاعبين والشباب .





ميلان الحالي يذكرنا جميعاً بميلان أنشيلوتي ، والذي تسَيَّد أوروبا بفوزه بالتشامبيونز عامي ٢٠٠٣ أمام اليوفي و٢٠٠٧ أمام ليفربول ، وما بينهما من ألقابٍ محلية للدوري والكأس في إيطاليا وكأس العالم للأندية ٢٠٠٧ ، وغيرها من البطولات الأخرى ، فكان يضم الفريق في تشكيله قائمة من النجوم المفضلة للجماهير على غرار ريكاردو كاكا وجينارو جاتوزو وباولو مالديني ونيستا وكلارينس سيدورف وفيليبو إنزاجي وأندريه شيفشينكو ولا ننسى إطلاقاً الثلاثي رونالدو الظاهرة والساحر رونالدينهو وديفيد بيكهام وغيرهم من الكثير اللاعبين الرائعين الذين مثلوا الفريق سابقاً . فكان ميلان حينها هو زعيم أوروبا وسيدها وكان النادي المفضل للكثير من الجماهير حول العالم وحتى الأطفال والشباب من المهووسون بالألعاب الإفتراضية (بلاي ستيشن) كانوا يحبون الميلان ويتيمون به ويلعبون به في ألعابهم حتى .





خلاصة القول : يتمنى كل عاشق لجمال كرة القدم وسحرها أن يستمر الميلان بصحوته ويعاود ظهوره الأوروبي ثانيةً لنستعيد جميعاً جزءاً من عشق كرة القدم ، كما كان الحال مع الإيطاليان المخضرمان أريجو ساكي في فترة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي وكارلو أنشيلوتي بداية الألفية الحالية ، وألا يغيب عننا الميلان مرةً أخرى ، فأي إشتياقٍ إشتقناه له هذا الكبير الإيطالي .



