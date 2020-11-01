شاهد.. "طفل المرور" يحتفل بألفاظ خارجة بعد تسليمه لوالده.. وأسامة كمال "لا حول ولا قوة إلا بالله" (فيديو)





عرض الإعلامي، أسامة كمال، مقطع فيديو يظهر احتفال "طفل المرور" بخروجه من النيابة العامة بصحبة مجموعة من أصحابه بعد تسليم النيابة الطفل لوالده وتعهده بإخضاعه إلى جلسات التأهيل النفسي.وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "مش هنقدر نذيع الصوت لأن الفيديو مفيهوش غير ألفاظ خارجة، الشباب وهما بيحتفلوا على انسجترام".وأضاف "الشباب عمالين يضحكوا ومبسوطين، وبيعلقوا إحنا معندناش حد يتحبس، لا حول ولا قوة إلا بالله من اللي بيحصل في مجتمعنا، ليس من جراء هذا النوع من الدلع، مش من اللي أهليهم بيدلعهم به، لا من اللي أهليهم مدلعينه على حسابنا".وفي تصريحات سابقة قال كمال، في تعليقه على واقعة تعد طفل يقود سيارة على فرد مرور، كان يطلب منه رخصة القيادة في أحد الكمائن، "قلة رباية، العيب مش عليه، العيب على أهله".وأضاف "العيب على أهله اللي سابوه ينزل بعربية في السن ده وأعطوا له انطباع أنه يقدر يتعامل مع ضابط الشرطة بهذه الطريقة".وتابع "أصحابه هما اللي كانوا بيصوروا الفيديو وقاعدين يضحكوا وقاموا بتشيره،لازم نجر خطوط كثيرة ونشوف حل للبلطجة اللي جوانا خلاص خلصنا مبقاش فيه منا تاني، مبقاش فيه مواطن ومواطن بشرطة كلنا زي بعض".فيما أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين. وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.