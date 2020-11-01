رونالدو يعود ويقود يوفنتوس لعبور سبيزيا بالدوري الإيطالي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس، لفوز كبير بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق 4 - 1 على مضيفه سبيزيا يوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.


وافتتح النجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 16، لكن توماس بوبيجا تعادل لسبيزيا في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1- 1.


وتقمص رونالدو دور البطولة عقب نزوله إلى ملعب المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 59، قبل أن يضيف زميله البديل أدريان رابيو الهدف الثالث في الدقيقة 68.


وعاد رونالدو لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الرابع ليوفنتوس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، نفذها بصورة رائعة على طريقة النجم التشيكي السابق بانينكا.


وغاب رونالدو عن يوفنتوس عقب إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في مباريات الأجندة الدولية الماضية، ليلقي هذا الغياب بظلاله على أداء ونتائج يوفنتوس، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.


وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي تعادل في المرحلتين الماضيتين مع كروتوني وفيرونا إلى 12 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد سبيزيا عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

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