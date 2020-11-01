رانيا يوسف عن إطلالاتها: "الانتقادات كلها تحت رجلي"
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:38 م
ولاء عبد الناصر
Advertisements
أكدت رانيا يوسف في لقائها مع The insider بالعربي على أنها لا تكترث للإنتقادات التي تتعرض لها واصفة إياها بالتفاهات مشيرة الى أنها تضع كل تعليق سلبي تحت رجلها .
وقالت رانيا للإعلامي ايلي نخله أن ردة فعلها على الإنتقادات نابعة من مقولة للموسيقار الراحل عبد الوهاب الذي كان يقول : لو كل واحد ح يضربني بالطوبة ح اوقف عنده ح اقع لكن انا آخد التوب ده كله واوقف عليه و ح ابقى محمد عبد الوهاب مؤكدة على أنه لا يهمها ما يقال .
رانيا قالت أنها تضحك لما يقلشوا عليها مشيرة الى أن الحياة أبسط من أن نأخذها بجدية مفرطة و طالبت من كل المنتقدين أن يفرغوا كل أمراضهم ولكن بالنهاية يجب عليهم أن يتوقفوا .
وأكدت على أن تركيزها كله على مشوراها الفني وعائلتها ولا تقف عند التفاهات الصغيرة حتى أنها لم تعد تقرأ الإنتقادات كما كانت تفعل في البداية .
هذا وأشارت رانيا في ختام اللقاء الى أنها تستعد لتصوير الجزئين الثاني والثالث من مسلسل " الآنسة فرح " كما تستعد لتقديم فيلم سينمائي لايت كوميدي .