رانيا يوسف عن إطلالاتها: "الانتقادات كلها تحت رجلي"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكدت رانيا يوسف في لقائها مع The insider بالعربي على أنها لا تكترث للإنتقادات التي تتعرض لها واصفة إياها بالتفاهات مشيرة الى أنها تضع كل تعليق سلبي تحت رجلها .
 
وقالت رانيا للإعلامي ايلي نخله أن ردة فعلها على الإنتقادات نابعة من مقولة للموسيقار الراحل عبد الوهاب الذي كان يقول :  لو كل واحد ح يضربني بالطوبة ح اوقف عنده ح اقع لكن انا آخد التوب ده كله واوقف عليه و ح ابقى محمد عبد الوهاب مؤكدة على أنه لا يهمها ما يقال .
 
رانيا قالت أنها تضحك لما يقلشوا عليها مشيرة الى أن الحياة أبسط من أن نأخذها بجدية مفرطة و طالبت من كل المنتقدين أن يفرغوا كل أمراضهم ولكن بالنهاية يجب عليهم أن يتوقفوا .
 
وأكدت على أن تركيزها كله على مشوراها الفني وعائلتها ولا تقف عند التفاهات الصغيرة حتى أنها لم تعد تقرأ الإنتقادات كما كانت تفعل في البداية .
 
هذا وأشارت رانيا في ختام اللقاء الى أنها تستعد لتصوير الجزئين الثاني والثالث من مسلسل " الآنسة فرح " كما تستعد لتقديم فيلم سينمائي لايت كوميدي .

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