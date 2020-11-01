رانيا يوسف عن إطلالاتها: "الانتقادات كلها تحت رجلي"

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أكدت رانيا يوسف في لقائها مع The insider بالعربي على أنها لا تكترث للإنتقادات التي تتعرض لها واصفة إياها بالتفاهات مشيرة الى أنها تضع كل تعليق سلبي تحت رجلها .



وقالت رانيا للإعلامي ايلي نخله أن ردة فعلها على الإنتقادات نابعة من مقولة للموسيقار الراحل عبد الوهاب الذي كان يقول : لو كل واحد ح يضربني بالطوبة ح اوقف عنده ح اقع لكن انا آخد التوب ده كله واوقف عليه و ح ابقى محمد عبد الوهاب مؤكدة على أنه لا يهمها ما يقال .



رانيا قالت أنها تضحك لما يقلشوا عليها مشيرة الى أن الحياة أبسط من أن نأخذها بجدية مفرطة و طالبت من كل المنتقدين أن يفرغوا كل أمراضهم ولكن بالنهاية يجب عليهم أن يتوقفوا .



وأكدت على أن تركيزها كله على مشوراها الفني وعائلتها ولا تقف عند التفاهات الصغيرة حتى أنها لم تعد تقرأ الإنتقادات كما كانت تفعل في البداية .



هذا وأشارت رانيا في ختام اللقاء الى أنها تستعد لتصوير الجزئين الثاني والثالث من مسلسل " الآنسة فرح " كما تستعد لتقديم فيلم سينمائي لايت كوميدي .

