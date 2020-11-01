وائل الإبراشي: جائحة كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي بمثابة مشروع عملاق سوف ينقل مصر نقلة مختلفة وسيخفف العبء عن العاصمة التاريخية، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا لم تعطل المشروعات القومية التي تعمل عليها مصر ومنها العاصمة الإدارية.

وأستكمل "الإبراشى":خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،: "الكورونا لن تعطلنا وهذه هي الرسالة التي أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يقولها وهو يتفقد عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف "الإبراشي"، أن جائحة كورونا التي عطلت العالم كافة لم تعطل المشروعات القومية في مصر، مشيرًا إلى أن مهما كانت المعوقات الناتجة عن الجائحة لن تعرقل مسيرة التنمية واستكمال بناء المشروعات الكبرى من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 107555 حالات من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و6266 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية>

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