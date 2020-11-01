وزير الصحة البرازيلي المصاب بكورونا يخرج من المستشفى

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إن وزير الصحة إدواردو بازويلو خرج من المستشفى اليوم الأحد بعدما تعرض قبل يومين للجفاف وتم تشخيصه في وقت سابق بالإصابة بكورونا.


وثبتت إصابة بازويلو بفيروس كورونا في 21 أكتوبر. وأصيب ما يقرب من نصف مجلس وزراء الرئيس اليميني جاير بولسونارو المكون من 23 عضوا بفيروس كورونا، بالإضافة إصابة الرئيس وزوجته بالمرض في يوليو.

 

وسعى بولسونارو إلى التقليل من خطورة المرض وعارض عمليات الإغلاق الصارمة التي يفضلها العديد من حكام الولايات والسياسيين المحليين.

 

ووفقا لإحصاء لرويترز، تحتل البرازيل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد حالات تفشي COVID-19، بعد الولايات المتحدة، وصل عدد الوفيات جراء المرض 159884 شخصا.

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