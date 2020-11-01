لميس الحديدي عن تحقيقات طفل المعادي: الولد بيتكلم بسلطوية غير معهودة

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على تطورات التحقيقات في حادثة طفل المعادي الذي قاد سيارة وصدم أحد افراد الشرطة قائلة: "النيابة النهارده حققت وعرفت التفاصيل، وأبو الولد طلع بايع العربية لحد من أصدقائه، ويبدو أن الولد عارف الشخص الي إشترى العربية، وأنا مش عاوزة أقول "سرق"، عاوزة أكون حريصة في الكلام هوا أخد المفاتيح صاحب العربية من خلال إبنه، ونزلوا بقى في شوارع المعادي".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،:" وظهر فيديو النهارده نفس الولد بيستهزيء بشرطي آخر، بيقول له إنت واقف كده ليه، بشكل فيه سطوة".



وأكملت قائلة: "قرار النيابة بضرورة تقويم الطفل ومش عاوزة أقول علاجه، لانهم إكتشفوا أنو مدلل جدًا حيث قامت بتسليمه لأهله وضرورة تقويمه، وأنا هنا عاوزة أتكلم عن السلوك مرة اخرة إمبارح، انا قلت على الولد إنو عيل ناقص رباية، والحقيقة أن هذه المشكلة يجب أن يدفع ثمنها والدا الطفل اباه وأمه، لانه مش عارف الفرق بين الكبير والصغير".



وتابعت: "حالة السلطوية اللي بيتكلم فيها في الفيديو واضح إنها موجودة في البيت اصلًا، الولد سرق العربية أولًا ثم حديثه مع ضابط الشرطة بسلطوية "غير معهودة"، وأنا أظن أن الأب والأم محتاجين يقفوا مع أنفسهم وقفة قبل أن يلموا الطفل ويسالوه جاب العربية إزاي والتطورات اللي بعدها، لابد من وقفة مع الأهل لأن الولد لو لم يقوم سلوكه هيكبر وهيبقى أسوأ من كده، ده إنتوا هتشتوفوا البدع شكل تاني، إحنا عاوزين نربي جيل ما يخفش من منفذي القانون، ويحترموا إنفاذ القانون، أنا مش عاوزة طفل يخاف من الشرطة عاوزة ولد يحترم إنفاذ القانون الطفل بيعلموا كده بره بيعلموا إحترام القانون والشرطة".

