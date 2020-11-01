راحه 24 ساعة عقب المران الصباحي لجمهورية شبين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين، مرانا في الثامنة من صباح الإثنين على ملعبه، تحت قيادة المدير الفني ابو العينين شحاته، ومعاوناه علي سالم ومحمد بدر.

ومن المنتظر أن يحصل الفريق المنوفي على 24 ساعة يوم الثلاثاء، لعدم اجهاد اللاعبين، قبل العودة للمران الجماعي يوم الأربعاء المقبل.

وحصل جمهورية شبين مؤخرا على توقيع الثنائي السيد شعبان مهاجم بيلا والذي انضم لغزل المحلة في انتقالات يناير، وبكر أحمد ظهير أيسر دكرنس، بجانب التجديد للاعب شريف مجدي.

ورحل مؤخرا عن صفوف شبين، عدد من اللاعبين منهم، محمد سعيد شيكا، محمد منصور، حمد محمد حمد، اسلام محمد، مصطفى هاني، ايمن العادلي، عمرو ثابت، مصطفى زيكو، ومحمد شعراوي، وفوفانا.

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