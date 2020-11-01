"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أحيى مساء اليوم الأحد الفنان مدحت صالح أول ليالي حفلات مهرجان أوبرا الإسكندرية، بحضور كامل العدد من جمهور الأوبر، وقد وجه"مدحت صالح" كلمته للجمهور"بحبكوا"، فيما هنأ الجمهور "مدحت" بعيد ميلاده الذي يوافق غدًا 2 نوفمبر، وقال له أحد الجمهور"عقبال 100سنة".


وافتتحت مساء اليوم الأحد دار أوبرا الإسكندرية، حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ والذي يقام في الفترة من ١ إلى ١٠ نوفمبر.
وقد حرصت إدارة الأوبرا على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد بقياس درجات حرارة الجمهور، والدخول بارتداء الكمامة، كما تم الحرص على التحقيق التباعد الاجتماعي بين الكراسي.


وقد بدأ الحفل بأصوات الفنانين محمد حسن، أجفان، وليد حيدر، رحاب عمر، الذين غنوا باقة من الأغاني القديمة.


وتستضيف دار أوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي، وهم: "الفنان مدحت صالح.. الفنان علي الحجار.. الفنان محمد الحلو.. الفنانة نادية مصطفى.. الفنان أحمد إبراهيم.. عازف الكمان جهاد عقل.. الفنان أحمد سعد بالاضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية".
وتقام الحفلات وفق اجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وذكرت الدكتور ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مسبقا ان الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الابداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح.
وأضافت أن مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده
"مدحت صالح" يحيي أول ليالي مهرجان أوبرا الإسكندرية والجمهور يهنأه بعيد ميلاده

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