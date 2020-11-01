الري تصدر بيانا مهما بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث عن ختام اجتماعهم منذ قليل بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار مخرجات إجتماع الثلاثاء الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد االإثيوبي.

وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآليه إستكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الإجتماع على أهمية تنفيذ مقررات إجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
 
وسيتم  عقد جلسه غدًا بحضور الخبراء فني  وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على ان يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء.

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بدأت اليوم الأحد انطلاق المفوضات الثلاثية بين مصر والسودان أثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي برئاسة وزراء الموارد المائية فى الدول الثلاث حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.

وصرح وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الخرطوم طرحت رؤيتها التي تتلخص في التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر فى تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها.

واقترح فريق التفاوض السوداني، المضى بالتفاوض للأمام وفق جدول زمنى محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الإفريقي.

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