بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة مهاجم أفريقي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صفقة جديدة تقترب من الأهلي

واقترب المهاجم السنغالي أليو بادجي، من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى موسيماني عدم قناعاته بمستوى الاعب.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن «مالانجو»، مهاجم الرجاء المغربي، أنهى كافة تفاصيل التعاقد مع القلعة الحمراء في انتظار التوقيع الرسمي.

وحصل مسؤولو النادي الأهلي،وعلى موافقة مالانجو في البداية لبدء التفاوض مع مسؤولي نادي الرجاء عن القيمة المادية لأنتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر، بداية الموسم الجديد.

ويواجه مسؤولو النادي الأهلي، عقبة وحيدة تمنع الإدارة الحمراء، من اتخاذ الخطوة حتى الآن بشكل كامل، هو وجود السنغالي أليو بادجي في قائمة الفريق وعدم وجود عروض له.