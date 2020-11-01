بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي
اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة مهاجم أفريقي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
صفقة جديدة تقترب من الأهلي
واقترب المهاجم السنغالي أليو بادجي، من
الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى موسيماني عدم
قناعاته بمستوى الاعب.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي،
أن «مالانجو»، مهاجم الرجاء المغربي، أنهى كافة تفاصيل التعاقد مع القلعة الحمراء
في انتظار التوقيع الرسمي.
وحصل مسؤولو النادي الأهلي،وعلى موافقة
مالانجو في البداية لبدء التفاوض مع مسؤولي نادي الرجاء عن القيمة المادية لأنتقال
اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر، بداية الموسم الجديد.
ويواجه مسؤولو النادي الأهلي، عقبة وحيدة
تمنع الإدارة الحمراء، من اتخاذ الخطوة حتى الآن بشكل كامل، هو وجود السنغالي أليو
بادجي في قائمة الفريق وعدم وجود عروض له.