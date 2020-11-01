أحمد مكي يشارك جمهوره برسالة مؤثرة من أغنيته "أيام زمان"

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شارك الفنان أحمد مكي مقطع من أغنية "أيام زمان" وذلك من خلال منشور حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "مكي" قائلا: "نفسي أرجع أنام على سريري بتاع زمان أول ما كنت أحط راسي ع المخده أنام

مش شايل هم.. شايف كرتون حسيس سلام دلوقتي النوم بيهرب من التفكير ومن الآلام".



وتفاعل الجمهور مع منشور "مكي" من خلال خاصية التعليقات مطالبين بجزء سادس من مسلسله المعروف "الكبير".



مسلسل "الكبير" أبدع في بطولته الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم ويشارك به عدد من الفنانين.