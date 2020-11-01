موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مصيرية أمام الرجاء الرياضي المغربي، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم 4 نوفمبر من القادم ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.









وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، ثم إلى الرابع من نفس الشعر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.









الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء الرياضي، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، على ملعب مركب محمد الخامس.