موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:00 م
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مصيرية أمام الرجاء الرياضي المغربي، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم 4 نوفمبر من القادم ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، ثم إلى الرابع من نفس الشعر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.
الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء الرياضي، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، على ملعب مركب محمد الخامس.