السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى التعاون فى مواجهة الفكر المتطرف

اقرأ أيضا..



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا برقم 602 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.



ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم.



ونص القرار فى مادته الأولى، على أن يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بنود جديدة بأرقام ( 10، 11، 12، 13، ۱1، 15 ) وذلك على النحو التالى:

10- برنامج الأعمال والتسويق.

11- برنامج علوم المحاسبة والتمويل.

12- برنامج إدارة الأعمال.

13- برنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية.

14- برنامج علم النفس.

15 - برنامج علم النفس الرياضى والتدريبي.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 المشار إليه بنود جديدة بأرقام:

10- درجة البكالورون فى الأعمال والتسويق فى علوم السياسية والتمويل.

12- درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال.

13- درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال والموارد البشرية:

1- درجة البكالوريوس فى علم النفس

15- درجة البكالوريوس فى علم النفس الرياضى والتدریبی.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن االرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، مؤكدا أن الاتصال تناول بالأساس بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان.ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي تعويل الجانب الأوروبي بشكل أساسي على دور مصر الذى يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب، ليس فقط على المستوى الداخلى بل في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجًا مستنيرًا يحتذى به في تفعيل مبادرات التعايش السلمى وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.وأكد الرئيس السيسى أن مصر من واقع مسئوليتها، وبثقلها الحضاري، ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وفِي مقدمتها الأزهر الشريف لن تدخر جهدًا في الاستمرار بالاضطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم للعمل على نشر قيـم الاعتـدال والتسـامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف، وذلك من أجل كافة الشعوب والإنسانية جمعاء، وأن مصر ستستمر في تقديم خبراتها وإمكانيتها فى هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود.