الباز": تمديد الطوارئ ليس رفاهية ولكن لحماية الدولة وإنجازاتها"

الباز": تمديد الطوارئ ليس رفاهية ولكن لحماية الدولة وإنجازاتها"
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:02 م
داليا الحسين
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علق الإعلامي محمد الباز، على تمديد حالة الطوارء لثلاثة أشهر جديدة، قائلا:" إنه لا أحد يريد تمديد حالة الطوارئ، ولكن عندما تكون الدولة مستهدفة بشكل كبير، وعندما تكون حالة التربص بالدولة وصلت إلى الخيانة العظمى، فلابد ان يكون هناك إجراءت تتخذ لتأمين الأمن القومي بالبلد.
واضاف في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن من يخشى الطوارئ، هوالذي يسير بشكل خاطئ، ويرفض حالة الطوارئ،لكي يستطيع أن يمارس أخطائه.
واستكمل أن الدولة لا تفرض الطوارئ من باب الرفاهية، ولكن هناك إنجازات ودولة مستهدفة لابد من حمايتها، مشددا على ضرورة فرض الطوارئ في إطار القانون الذي يحمي حقوق الناس.
واضاف في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن من يخشى الطوارئ، هوالذي يسير بشكل خاطئ، ويرفض حالة الطوارئ،لكي يستطيع أن يمارس أخطائه.
واستكمل أن الدولة لا تفرض الطوارئ من باب الرفاهية، ولكن هناك إنجازات ودولة مستهدفة لابد من حمايتها، مشددا على ضرورة فرض الطوارئ في إطار القانون الذي يحمي حقوق الناس.