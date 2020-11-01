الباز": تمديد الطوارئ ليس رفاهية ولكن لحماية الدولة وإنجازاتها"

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علق الإعلامي محمد الباز، على تمديد حالة الطوارء لثلاثة أشهر جديدة، قائلا:" إنه لا أحد يريد تمديد حالة الطوارئ، ولكن عندما تكون الدولة مستهدفة بشكل كبير، وعندما تكون حالة التربص بالدولة وصلت إلى الخيانة العظمى، فلابد ان يكون هناك إجراءت تتخذ لتأمين الأمن القومي بالبلد.



واضاف في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن من يخشى الطوارئ، هوالذي يسير بشكل خاطئ، ويرفض حالة الطوارئ،لكي يستطيع أن يمارس أخطائه.



واستكمل أن الدولة لا تفرض الطوارئ من باب الرفاهية، ولكن هناك إنجازات ودولة مستهدفة لابد من حمايتها، مشددا على ضرورة فرض الطوارئ في إطار القانون الذي يحمي حقوق الناس.