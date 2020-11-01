"مكلمتهاش عالفستان".. أول تعليق من طليق رانيا يوسف عقب ارتداء ابنته فستان شفاف

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق محمد مختار طليق الفنانة رانيا يوسف على ارتداء ابنته نانسي فستان شفاف في في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وقال "مختار" في تصريحات صحفية أنه لم يتابع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وتفاجأ من مواقع التواصل الاجتماعي خبر ارتداء ابنته فستان شفاف في حفل ختام المهرجان.

وأضاف محمد مختار أنه لم يتحدث مع ابنته لأجل الفستان ولا مع طليقته لأن علاقته منقطعة بها منذ فترة كبيرة ويطمأن على ابنتيه بين الحين والآخر.

يذكر أن ابنة الفنانة رانيا يوسف آثارت الجدل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإرتدائها الفستان الشفاف الذي ارتدته والدتها في حفل مهرجان الجونة عام 2019 والذي آثار جدلا كبيرا حول مواقع التواصل الاجتماعي

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