محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إغلاق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه اعتبارا من أمس السبت وحتى غدا الاثنين معرضة لسقوط للسيول، وبدأت من الناحية الجنوبية للمحافظة.

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه تم غلق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول، لافتًا إلى أن شدة السيول أدت إلى ميل حافلة بها 25 راكب، وتم توفير اتوبيسات لنقل المواطنين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بغلق جميع الطرق حتى اتضاح الأمر من قبل هيئة الطرق لمعرفة مدى صلاحيتها.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مخارات موجودة بالطرق بدء من رأس غارب حتى الغردقة، منوها بأن الأمطار كانت كثيفة جدا لأول مرة في تلك المنطقة.

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وفي وقت سابق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد عن بعد، إننا مازلنا في فصل الخريف، وبدأت التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض عدة مناطق للأمطار اليوم وغدا، والهيئة أعدت خرائط جوية لتحديد هذه المناطق.

وأشارت "إيمان"، إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح، ومن المفترض أن تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

ونوهت بأن اليوم سنشهد فرص أمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل رأس غارب، والزعفرانة، والغردقة، وقنا، وسفاجا، حيث قد تتعرض هذه المناطق لأمطار رعدية قد تؤدي إلى اغلاق بعض الطرق.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 25 درجة بنهاية الأسبوع، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي تغيرات تشهدها حالة الطقس.

وعن احتمالية سقوط أمطار في يوم مباراة "الزمالك – الرجاء"، أوضحت أنه قبل المباراة بيوم أو يومين سيعلنوا عن حالة الطقس خلال المباراة.

وهذا بيان بدرجات الحرارة:
القاهرة العظمى 28 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21
دمياط العظمى 27 والصغرى 21
الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 18
السويس العظمى 29 والصغرى 20
العريش العظمى 27 والصغرى 21
طابا العظمى 28 والصغرى 19
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25
الغردقة العظمى 32 والصغرى 22
الفيوم العظمى 29 والصغرى 18
بني سويف العظمى 29 الصغرى 19

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