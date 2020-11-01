الباز": نتيجة المشاركة بانتخابات النواب والأصوات الباطلة "مفزعة"

الباز": نتيجة المشاركة بانتخابات النواب والأصوات الباطلة "مفزعة"
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:53 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن نتيجة المشاركة في انتخابات النواب المرحلة الأولى، والأصوات الباطلة "مفزعة"، مشيرا إلى أن نسبة الحضور 28%، والأصوات الباطلة في الفردي مليون صوت، وفي القائمة مليون و700 ألف.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" الذى يقدمة الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن نسبة الحضور غير مرضية بالنسبة لشعب يريد بناء البلد، منوها أن عدد الأصوات الباطلة "عيب"، ويجب توعية الناس بشأن الانتخابات.
وتابع: "ممكن ناس بتدخل تبطل صوتها كنوع من الموقف، ودة موجود في العالم كله، لكن المشكلة في ناس كتير صوتها يبطل لعدم معرفة، وهذا تقصير من جانب الأحزاب والإعلام أيضًا".