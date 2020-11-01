الباز": نتيجة المشاركة بانتخابات النواب والأصوات الباطلة "مفزعة"

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قال الإعلامي محمد الباز، إن نتيجة المشاركة في انتخابات النواب المرحلة الأولى، والأصوات الباطلة "مفزعة"، مشيرا إلى أن نسبة الحضور 28%، والأصوات الباطلة في الفردي مليون صوت، وفي القائمة مليون و700 ألف.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" الذى يقدمة الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن نسبة الحضور غير مرضية بالنسبة لشعب يريد بناء البلد، منوها أن عدد الأصوات الباطلة "عيب"، ويجب توعية الناس بشأن الانتخابات.



وتابع: "ممكن ناس بتدخل تبطل صوتها كنوع من الموقف، ودة موجود في العالم كله، لكن المشكلة في ناس كتير صوتها يبطل لعدم معرفة، وهذا تقصير من جانب الأحزاب والإعلام أيضًا".