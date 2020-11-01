الأرصاد الجوية: استمرار فرص سقوط الأمطار على وسط وجنوب سيناء غدًا

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قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة غدًا الاثنين على وسط وجنوب سيناء والتي تكون تجمعات للمياه، ولكنها بكميات أقل من الأمطار التي تساقطت اليوم.



وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والغربية، مع انعدام فرص سقوطها على القاهرة.



وأشار إلى أن هناك انخفاضات تدريجية ملحوظة في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وهذا متوقع خلال هذا التوقيت من فصل الخريف، موضحًا أنه من المتوقع أن تنخفض ما بين 25 و24 درجة مئوية.



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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية في النهار، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن تكون الرياح معتدلة وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على خليج السويس قد يساهم في اضطراب الملاحة البحرية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بجانب فرص لسقوط بعض الأمطار الخفيفة اتي قد تزيد لمتوسطة لبعض مناطق القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تصل للرعدية وحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.



وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21

دمياط العظمى 27 والصغرى 21

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 18

السويس العظمى 29 والصغرى 20

العريش العظمى 27 والصغرى 21

طابا العظمى 28 والصغرى 19

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22

الفيوم العظمى 29 والصغرى 18

بني سويف العظمى 29 الصغرى 19