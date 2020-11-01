" القومي للأمومة" عن واقعة الطفل الذي أهان فرد شرطة المرور: الطفل ضحية أسرته

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة الطفل الذي أهان فرد شرطة المرور، مشيرًا إلى أن المجلس يتعاون مع الطفل في القضايا سواء أكان متهمًا او مجنيًا عليه على أنه ضحية، موضحا: "ضحية أسرة".

وأضاف "عثمان"، خلاف مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "تابعنا الفيديو مع النيابة العامة، وحضرنا التحقيقات إذ توجه أخصائي تابع للمجلس، وتناقش مع الطفل ووالده، واعترف والده بالواقعة وأقر أنه اهمل في حقه، الولد مربيينه كويس، لكن مع المدرسة والتعليم والمجتمع اكتسب.. ". وهنا قاطعته الإعلامية لميس الحديدي، واعترضت على حديثه بقولها: "يعني إيه مع المدرسة والتعليم والمجتمع؟! مفيش مدرسة ولا تعليم ولا مجتمع بيطلع حد يعامل الناس كده".

وأكد عثمان، أنه يقصد علاقة الطفل بالزملاء، وبخاصة أنه كان برفقة 4 أطفال آخرين في السيارة أثناء الواقعة: "الأطفال مع بعضهم ومفيش متابعة من المدرسة أو متابعة من الأسرة والنتيجة إن الأطفال بتنقل سلوكياتها لبعض، الطفل بالنسبة لنا ضحية، مقلتلهوش الصح من الغلط وازاي يتعامل مع واحد المواطنين".

وشدد عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على أنه في حاجة إلى إعادة تأهيل وجلسات تعديل سلوك من أجل إعادته إلى وضعه الطبيعي، وبالتالي قررت النيابة تسليم الطفل إلى أهله باعتباره متهمًا، وأن يخضع للإرشاد والتأهيل النفسي بمعرفة المجلس

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