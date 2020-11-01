نجم ريال مدريد يرغب في الإنضمام إلى إيفرتون

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات المقبلة.


وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن إيسكو حريص جدًا على الانضمام إلى الكولومبي خيمس رودريجيز والإيطالي كارلو أنشيلوتي في إيفرتون.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن إيسكو لا يعتبر جزءًا من خطط زيدان بينما ريال مدريد حريص على ترك النجم الإسباني يرحل في يناير المقبل على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا كان قد تذمر مؤخرًا من قلة مشاركته مع ريال مدريد خلال مباراة كلاسيكو الأرض الأخيرة أمام برشلونة علمًا بأن النجم الإسباني لا يقدم المستوى المأمول منه.

أخبار تهمك

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 14 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ 10 دقائق

الأهلي يتراجع عن صفقة البلايلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف