نجم ريال مدريد يرغب في الإنضمام إلى إيفرتون
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:00 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات المقبلة.
وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن إيسكو
حريص جدًا على الانضمام إلى الكولومبي خيمس رودريجيز والإيطالي كارلو أنشيلوتي في إيفرتون.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن إيسكو لا يعتبر
جزءًا من خطط زيدان بينما ريال مدريد حريص على ترك النجم الإسباني يرحل في يناير المقبل
على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا كان قد تذمر مؤخرًا من قلة مشاركته مع ريال مدريد خلال مباراة كلاسيكو الأرض الأخيرة أمام برشلونة علمًا بأن النجم الإسباني لا يقدم المستوى المأمول منه.