شركات السياحة: شروط المملكة لإعادة العمرة لا تتناسب مع السوق المصري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال أشرف شيحة، عضو غرفة شركات لسياحة، إن السعودية بدأت اليوم باستقبال المعتمرين من خارج المملكة سواء من ماليزيا أو باكستان بأعداد قليلة، مشيرًا إلى أن المملكة وضعت العديد من الشرط للحفاظ على صحة المعتمرين من فيروس كورونا، وهذه الشروط قد لا تتناسب مع كل السوق المصري، إلا شريحة بسيطة جدًا.

وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الشروط التي لا تتوافق مع مصر اشتراط المملكة البقاء في الفندق لمدة 3أيام قبل أداء العمرة، وهذه تكلفة زيادة على أغلب المعتمرين، خاصة في الفئة الاقتصادية، خلاف إجراء فحص كورونا المكلف ذهابًا وإيابًا، وهذه تكلفة أخرى على المعتمر.

ولفت إلى أن شروط المملكة أن يتراوح سن المعتمر ما بين 18لـ50 عامًا، كما أن العدد على مستوى المعتمرين على مستوى العالم لن يزيد عن 20ألف،أي أن نسيب مصر قد لا يزيد عن 20 فردًا في اليوم وفقًا لهذه الاشتراطات.

وأعلنت ​وزارة​ الحج والعمرة ​السعودية​ عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء ​كورونا​، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وقال البيان إن "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من ​الطاقة​ الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يخطط لضم ثنائي المصري في صفقة تبادلية

منذ ساعة الا ربع

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 6 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 10 ساعة

اجتماع خاص بين وزير الرياضة ومترجم موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

10:33 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

11:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف