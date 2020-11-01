سوما تتألق بأغنية "قال جاني بعد يومين"

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تألقت الفنانة سوما، وذلك أثناء تقديمها أغنية"قال جاني بعد يومين" للفنانة سميرة سعيد وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان 'الموسيقي العربية ".



وتزينت دار الأوبرا المصرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة الذي تم تشييده خصيصا لاستقبال حفلات المهرجان ويتسع مسرح النافورة لأكثر من 1000 مشاهد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.





ويعد أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لـ مهرجان الموسيقى العربية كلا من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.