خبير يكشف فلسفة قانون البنوك الجديد (فيديو)

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قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن الفلسفة الجديد في قانون البنوك الجديد، تعمل على التقليل من استخدام أوراق النقد بقدر الإمكان، في إطار تطبيق قاعدة الشمول المالي.



وتابع "فصيح"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي استطلع رأي كافة الجهات المعنية حول قانون البنوك الجديد، ولذلك جاء هذا القانون مواكبًا لكل التطورات العالمية وسباق في بعض الأمور، لافتَا إلى أن القانون الجديد من أقوى القوانين المصرفية على مستوى العالم.



وأشار إلى أن البنك المركزي سيصدر خلال المرحلة المقبلة بعض القواعد ولائحة التعامل مع البنوك، مضيفًا أن القانون استحدث لجنة تنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لفك أي اشتباكات والتنسيق، حتى لا يكون هناك أي تعارض في الخطط المالية.

ثم تطرق إلى أن قانون البنوك الجديد نص على تقوية الملاءة المالية للبنوك، لأن السوق المصري في حاجة إلى بنوك قوية خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن عدد البنوك في مصر في التسعينات كان يزيد عن 60 بنكًا، والآن عدد البنوك لا يزيد عن 38 بنكًا، ومصر في حاجة إلى كل هذه البنوك لدعم الاستثمار.



وأوضح أن القانون أن قانون المركزي الجديد رفع رأس مال البنك المركزي لـ20 مليار جنيه، ورفع رأس مال البنوك العاملة في السوق لـ5 مليارات جنيه، والبنوك الأجنبية لـ150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن البنوك أمامها عامًا لتوفيق أوضاعها، والبنوك الضعيفة عليها الاندماج مع بنوك أخرى.



وأشار إلى أن البنوك الأجنبية عليها أن تضخ 100 مليون دولار إذا كان رأس مالها الآن 50 مليون دولار، إذا كانت تريد الاستمرار في مصر، وهذا الأمر من شأنه يُزيد الاستثمار الأجنبي، خلاف أنه يزيد من قوة البنوك العاملة في مصر.