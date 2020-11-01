السودان يطالب بدور أكبر للاتحاد الأفريقى فى مفاوضات سد النهضة

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بدأت اليوم الأحد انطلاق المفوضات الثلاثية بين مصر والسودان أثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي برئاسة وزراء الموارد المائية فى الدول الثلاث حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.



وصرح وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الخرطوم طرحت رؤيتها التي تتلخص في التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر فى تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها.



واقترح فريق التفاوض السوداني، المضى بالتفاوض للأمام وفق جدول زمنى محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الإفريقي.



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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مطالب السودان في قضية سد النهضة محدودة، مشيرا إلى أن مطالب مصر في قضية سد النهضة قوية، وكلا من القاهرة والخرطوم يريدان إطار قانون ملزم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن مصر ترفض المساس بأمنها المائي.



وأضاف "تحسن الموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة قد يعتمد نتائج الانتخابات الأمريكية" مشيرا إلى أن سياسة جو بايدن في هذا الملف غير مفهومة حتى الآن.



وأكد وزير الري الأسبق أنه لا يتوقع أن يكون موقف بايدن من قضية سد النهضة مختلف إلى حد كبير عن ترامب.



وتنتطلق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء المياه من الدول الثلاث " مصر والسودان واثيوبيا"، حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.



وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق اسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل بتوقيت زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

يشار إلى أن الدول الثلاث وافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال اسبوع واحد، حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية اغسطس الماضى.



وأوضح الدكتور صالح حمد رئيس الوفد التفاوضى، أن السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذى قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية.



وأضاف ان السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.



وقد استعرضت المناقشات باستفاضة، إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الإفريقى َخلال جولات التفاوض القادمة



كما تناول المجتمعون، الوثائق التى تم تقديمها خلال المفاوضات الطويلة التى تخوضها الدول الثلاث منذ سنوات.



واتفقت الأطراف الثلاثة، على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسى يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعى لدور الخبراء فى تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث لترفع تقريرها لوزراء المياه الثلاثة بعد غد الثلاثاء.



