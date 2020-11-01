وزيرة الثقافة تُكرم 12 شخصية أثروا الحياة الفنية في مصر والعالم العربي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انطلق، منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، والتي تقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وافتتح المايسترو سليم سحاب فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه، وحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر ورئيس مهرجان الموسيقى العربية جيهان مرسي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

وتزينت دار الأوبرا المصرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة الذي تم تشييده خصيصا لاستقبال حفلات المهرجان ويتسع مسرح النافورة لأكثر من 1000 مشاهد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.


ويعد أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لـ مهرجان الموسيقى العربية كلا من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.

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