بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يقترب مسئولو الزمالك من الموافقة على العرض المقدم من المصري بشأن استعارة أحمد رفعت في الموسم المقبل بدلا من بيعه.


وكشفت تقارير صحفية أن أحمد رفعت يمتلك أكثر من عرض من أندية الدوري لكن مسئولي القلعة البيضاء فضلوا إعارته إلى المصري من أجل ضمان مشاركته مع الفريق وتسويقه بعد ذلك.


وعلى نفس الجانب، يتجه القلعة البيضاء للموافقة على بيع نجم الفريق رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري بعد عرض زعيم الثغر الذي وصل إلى مليون دولار من أجل شراء عقد سيسيه خصوصًا أنه متبقى في عقده موسمين ومن الأفضل بيعه والحصول على مقابل مادي مناسب.


أما موقف باقي اللاعبين المعارين، فلم يصل إلى الزمالك أية عروض حتى الآن وتم الاتفاق على دراسة العروض المغربية لحميد أحداد نجم هجوم الفريق عقب نهاية إعارته إلى الرجاء المغربي.

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