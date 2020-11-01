مدرب باريس يتوقع طبيعة إصابة مبابي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي على إصابة نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي من مباراة الفريق أمام نانت في الدوري الفرنسي.


وألمحت وسائل الإعلام أن باريس سان جيرمان يعاني من إصابات عديدة على رأسها نيمار وإيكاردي ودراكسلر وماركو فيراتي ولياندرو باريديس وذلك قبل مواجهة لايبزيج يوم الأربعاء المقبل في دور في المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن توماس توخيل اضطر إلى استبدال مبابي بعد شكوى النجم الفرنسب من آلام عضلية في الدقيقة 73 ودخل بانديوجو فاديجا بديلاً له علمًا بأن اللقاء انتهى بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.


وعن مبابي، قال توخيل في تصريحات لوسائل الإعلام:"أعتقد أنها ليست إصابة، إنها مجرد إرهاق ونفس الشيء ينطبق على مويس كين، لقد تلقى العديد من الضربات، أخبرني أنه أراد أن يستمر، لكنني قلت لا ".

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