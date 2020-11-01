خبير: قانون البنوك الجديد يواكب التطويرات المصرفية العالمية (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد يواكب التطويرات المصرفية العالمية ويعزز من الشمول المالي الذي يسهل من التعامل مع البنوك وإدارة الأموال بطريقة سليمة ومشروعة ويسهم في تقليل تداول النقد.

وأضاف "فصيح" في حواره ببرنامج "بنوك واستثمار" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هذا القانون من أقوى القوانين المصرفية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي استطلع جميع آراء الجهات المعنية قبل إصدار هذه القانون.

وأشار إلى أن هذا القانون نص على زيادة رأس مال البنوك المحلية إلى 5 مليارات جنيه، كما أنه نص على عدم السماح للأفراد بتملك أكثر من 10% من رأس مال البنك، مؤكدًا أنه يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك في الوقت الذي يهدف المجلس القومي للمدفوعات لتعزيز الشمول المالي ودعم التكنولوجيا المالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القانون الجديد استحدث وحدة لشكاوى العملاء داخل البنك المركزي، كما أنه يتضمن مواد لحماية حقوق العملاء والمتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن التشريعات الاقتصادية المصرية الحديثة استقطبت العديد من الاستثمارات الأجنبية.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 11 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 14 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ 14 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة البلايلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نقيب الممثلين يعلق لأول مرة على الملابس العارية للفنانات في مهرجان الجونة

منذ ساعة و نصف

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف