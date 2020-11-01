خبير: قانون البنوك الجديد يواكب التطويرات المصرفية العالمية (فيديو)

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قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد يواكب التطويرات المصرفية العالمية ويعزز من الشمول المالي الذي يسهل من التعامل مع البنوك وإدارة الأموال بطريقة سليمة ومشروعة ويسهم في تقليل تداول النقد.



وأضاف "فصيح" في حواره ببرنامج "بنوك واستثمار" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هذا القانون من أقوى القوانين المصرفية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي استطلع جميع آراء الجهات المعنية قبل إصدار هذه القانون.



وأشار إلى أن هذا القانون نص على زيادة رأس مال البنوك المحلية إلى 5 مليارات جنيه، كما أنه نص على عدم السماح للأفراد بتملك أكثر من 10% من رأس مال البنك، مؤكدًا أنه يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك في الوقت الذي يهدف المجلس القومي للمدفوعات لتعزيز الشمول المالي ودعم التكنولوجيا المالية.



وأوضح الخبير الاقتصادي أن القانون الجديد استحدث وحدة لشكاوى العملاء داخل البنك المركزي، كما أنه يتضمن مواد لحماية حقوق العملاء والمتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن التشريعات الاقتصادية المصرية الحديثة استقطبت العديد من الاستثمارات الأجنبية.

