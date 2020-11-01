السعودية تستثمر 500 مليون دولار في "صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
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استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 500 مليون دولار، أي ما يعادل 1.88 مليار ريال في "صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية الرقمية" Digital Fiber Infrastructure Trust))".

ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ الصندوق في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من أعمال شركة "جيو بلاتفورمز"، منصة الخدمات الرقمية، حيث يُعزز هذا الاستثمار تواجد الصندوق في السوق الهندية وقطاع التقنية بشكل خاص.

وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الصندوق للاستثمار في القطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل.

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