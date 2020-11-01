تعرف على مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية

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قدم عدد كبير من نجوم الفن منهم نادية مصطفى وأحمد إبراهيم وعدد من المطربين في حفل افتتاح مهرجان "الموسيقي العربية " أغنية جديدة لتحية كبار الموسيقيين في مصر من كلمات هاني عبد الكريم وألحان زياد الطويل وتوزيع موسيقي يحيي الموجي.



وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.



وكانت قد أكدت وزيرة الثقافة، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر، وتعد دورة هذا العام استثنائية، تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.