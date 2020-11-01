حكاية "لازم أعيش" تتصدر التريند على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

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تصدرت حكاية "لازم أ‘يش" من مسلسل "إلا أنا" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وذلك عقب المواجهة التي حدثت بين "نور| وهي جميلة عوض في المسلسل و"حاتم" وهو أحمد خالد صالح، عقب معرفته بأنها مصابة بالبهاق.



حكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.



ويضم مسلسل "إلا أنا" عدد من القصص الحقيقية،والتي تناقش قضايا المجتمع والواقع الذي يعاني منه الكثير.