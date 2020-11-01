شاهد.. أول صورة من خطوبة نهال نبيل اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت والدة الفنانة نهال نبيل، صورة من خطوبة ابنتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت والدة "نبيل" قائله: "تمت بالامس خطوبة ابنتى الحبيبه الفنانه الجميله نهال نبيل الى المهندس مروان فادى فى حفل اسرى جميل وربنا يتمم لهم بخير وسعاده".

وكانت قد أصيبت الفنانة نهال نبيل بفيروس كورونا المستجد، منذ فترة قصيرة ولكنها تعافت منه،وسردت ما حدث لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: "يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت وسخنت.. يوم ٣١ ٥ دخلت المستشفى وخرجت ٧٧.. فترة طويلة صح ؟! طبعًا وحشتوني جدًا.. ٤٨ يوما في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. وبعدها خرجت واخدت فترة نقاهتي وبقالي فيها شهر".

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