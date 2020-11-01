كبر السن.. يظهر على حلمي بكر أثناء تكريمه في مهرجان الموسيقي العربية

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رصدت عدسة 'الفجر الفني' عدد من الصور للملحن حلمي بكر وذلك أثناء صعوده علي المسرح وهو يستند علي العصاة وذلك نظرا لمرضه ومع ذلك تواجد لاستلام تكريمه من دكتور ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة .



ويتم حاليا تكريم عدد كبير من صناع الأغنية وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية لدورته ال٢٩.





وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصورة استثنائية تطبق خلالها كل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور



