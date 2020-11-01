سيراميكا كليوباترا يصدر بيانا بخصوص الصفحات المزورة
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:54 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عدم مسؤوليته عن الصفحات غير الرسمية وغير الموثقة المنتشرة، والتي تحمل اسم النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.
وشدد نادي سيراميكا كليوباترا على أن حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر موثقة، وتحمل اسم Cleopatra FC.
وتهيب إدارة النادي جماهير الكرة المصرية، عدم التحدث باسم أي صفحة غير رسمية تحمل اسم سيراميكا كليوباترا، وأن يكون مصدر معلوماتهم الوحيد من خلال الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت، وكذلك الصفحات الرسمية والموثقة للنادي وهي كالتالي:
الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت
http://cleopatrafc.com
حساب النادي الرسمي عبر فيسبوك
https://facebook.com/ceramicaclub
حساب النادي الرسمي عبر تويتر
https://twitter.com/cleopatraFC
حساب النادي الرسمي عبر انستجرام
https://instagram.com/cleopatrafc_