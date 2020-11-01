سيراميكا كليوباترا يصدر بيانا بخصوص الصفحات المزورة

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عدم مسؤوليته عن الصفحات غير الرسمية وغير الموثقة المنتشرة، والتي تحمل اسم النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.





وشدد نادي سيراميكا كليوباترا على أن حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر موثقة، وتحمل اسم Cleopatra FC.





وتهيب إدارة النادي جماهير الكرة المصرية، عدم التحدث باسم أي صفحة غير رسمية تحمل اسم سيراميكا كليوباترا، وأن يكون مصدر معلوماتهم الوحيد من خلال الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت، وكذلك الصفحات الرسمية والموثقة للنادي وهي كالتالي:





الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت

http://cleopatrafc.com





حساب النادي الرسمي عبر فيسبوك

https://facebook.com/ceramicaclub





حساب النادي الرسمي عبر تويتر

https://twitter.com/cleopatraFC





حساب النادي الرسمي عبر انستجرام

https://instagram.com/cleopatrafc_