الأهلي يتراجع عن صفقة البلايلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي انسحب من سباق ضم المهاجم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" الذي يذاع على قناة النهار الفضائية: "الأهلي أغلق صفحة ضم البلايلي بشكل نهائي".





وتابع: "على الرغم من كون اللاعب غير مرتبط بأي ناد، إلا أن راتب اللاعب الباهظ وراء التراجع عن الصفقة".





واستطرد: "راتب البلايلي يفوق سقف رواتب النادي الأهلي، حيث يتقاضى 3 ملايين دولار سنوياً".





يذكر أن البلايلي بات على وشك الانتقال إلى نادي قطر القطري لمدة موسمين مقابل 6 مليون دولار، بعد أن فسخ عقده مع أهلي جدة.