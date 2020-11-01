محافظ بني سويف لفريق الدراجات النارية عقب جولتهم السياحية: "نثق بأنكم ستكونون خير سفراء لنا في كل مكان"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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غادر أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية بعد قضاء يومين بمحافظة بني سويف ضمن رحلتهم السياحية، قادمين من القاهرة على دراجاتهم النارية، حيث جاءت تلك الزيارة استجابة للدعوة التي وجهها المحافظ لأعضاء النادي لزيارة المحافظة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقومات المحافظة السياحية،في إطار إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، وتهدف للحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية.

وأشرف على تنفيذ البرنامج السياحي للفوج السياحي،بناء عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من السياحة والآثار والوحدات المحلية والجهات الأمنية المعنية، حيث قد تمت مرافقة الفوج لتعريفهم بالمقومات السياحية والتاريخية التي تحويها بني سويف، وتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وكانت أولى فقرات البرنامج السياحي "يوم الجمعة" رحلة نيلية مسائية للاستمتاع بجمال وروعة نهر النيل الخالد ومشاهدة الجزر النيلية التي تتوسط مجراه الذي يبلغ أقصى اتساع له ببني سويف، وعقب ذلك تم تنظيم حفل للفنون الشعبية شمل عروضا فنية فلكورية كالتنورة والمزمار البلدي والتحطيب والأغاني الشعبية، والتي تعبر عن عراقة بني سويف وتميزها تاريخيًا، وبعد ذلك تمت إقامة مباراة لكرة القدم بنادي وفندق القوات المسلحة، ثم المبيت بالفندق.

وحّرص محافظ بني سويف "مساء الجمعة الماضي" على لقاء أعضاء النادي، وشهد أيضا في صباح يوم السبت فعاليات انطلاق الفريق من أمام ديوان عام المحافظة إلى واحة وهرم ميدوم، ودعاهم بأن تكون هذه الزيارة بداية لزيارات أخرى، وأن ينقلوا الصورة الجميلة التي رأوها وعايشوها بالمحافظة على مدار يومين، قائلا لهم "نثق بأنكم ستكونون خير سفراء لنا في كل مكان".

وبدأ اليوم الثاني "أمس السبت" باصطفاف للدراجات النارية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وبعد ذلك تحرك فريق هوكس مصر لاستكمال البرنامج الذي تضمن زيارة منطقة واحة وهرم ميدوم، وتناول إفطاراُ بالواحة تضمن الأكلات الريفية والشعبية أعقبته جولة سريعة للفريق داخل الهرم والمنطقة المحيطة به والتي تضم مجموعة من المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر الخاصة بأمراء الدولة في ذلك العصر.

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