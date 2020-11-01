محافظ البحر الأحمر: استمرار إغلاق طريق "الغردقة- رأس غارب" حتى التأكد من سلامته

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كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التفاصيل المتعلقة بإغلاق طريق الغردقة- رأس غارب بسبب الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول.



وقال حنفي في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد إن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت تحذيرًا باحتمالية تساقط أمطار غزيرة اليوم تصل إلى حد السيول بسبب اندفاعها من أعلى الجبل.



وأشار إلى أن الأمطار بدأت من حلايب وشلاتين مرورًا بمنطقة القصير وطريق سفاجا، مؤكدًا أن إغلاق الطريق جاء بسبب تراكم المياه بصورة مرتفعة في بعض مناطقه، حيث تسببت الأمطار في انجراف أتوبيس كان في طريقة للغردقة وآخر كان في طريقة للقاهرة دون أن يتسبب الحادث في سقوط مصابين.



وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم إطلاق تحذيرًا بعدم السفر على هذا الطريق اليوم، ولكن لم تكن هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالتحذيرات حتى التأكد من سلامة الطريق وإزالة المياه تمامًا حفاظًا على سلامة المسافرين.



وكانت اعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، عن إغلاق طريق الغردقة اتجاه رأس غارب، لسوء الأحوال الجوية.



وأكد مدير الإدارة على الخدمات الأمنية بتكثيف التواجد المروري بالطريق، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية، حيث أهابت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.