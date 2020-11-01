إنتر ميلان ينافس مانشستر يونايتد على نجم ميلان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط من أجل الحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في صفوف ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مسئولي إنتر ميلان عرضوا على التركي هاكان تشالهانوجلو نجم ميلان الإيطالي الانضمام لهم بشكل مجاني في الصيف المقبل.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد هاكان ينتهي مع ميلان في الصيف المقبل ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.


وأكد الموقع الإيطالي إلى أن تشالهانوجلو حدد ميلان كخيار أول له في المستقبل وانه لا يفضل تغيير وجهته في إيطاليا.


وألمح الموقع الإيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط أيضًا للتعاقد مع تشالهانوجلو في الصيف المقبل بعد أن فشل في ضمه في الموسم الماضي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تشالهانوجلو يعيش حالة تألق كبيرة تحت قيادة ستيفانو بيولي، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا حتى الآن وصنع 13 تمريرة حاسمة خلال 39 مباراة منذ الموسم الماضي.

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