وزير السياحة والآثار يودع السفير الأردني ويهنئه على منصبه الجديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فى مقر الوزارة بالعباسية، السيد على العايد وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي كان يشغل منصب سفير المملكة فى مصر، حيث حرص السفير على توديع السيد الوزير قبل استلام مهام منصبه الجديد.

واستهل الوزير اللقاء بتقديم خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأردن.

وأشار الوزير إلى عمق وقوة العلاقات بين البلدين والتى تشهد تعاونا في الكثير من المجالات، معربا عن تقديره لما شهدته الفترة السابقة من تعاون مثمر وفعال بين الوزارة والسفارة ولا سيما لكون السفير من السفراء أصدقاء الوزارة الذين يحرصون على المشاركة في الأحداث والفعاليات الخاصة بالوزارة.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير ولوزارة السياحة والآثار على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير فى مجال السياحة والآثار، وفى نهاية اللقاء، قدم الوزير للسفير هدية تذكارية.

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