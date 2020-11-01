بملابس الشتاء.. مصطفى شعبان من حديقة منزله

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شارك الفنان مصطفى شعبان، صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء ارتدائه ملابس شتوية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "شعبان" في الصورة بصحبة كلبه من حديقة منزله، وكتب تعليقا قائلا: "صورة لطيفة".



ذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل" وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.