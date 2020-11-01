النصر يسقط للمرة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي على يد الشباب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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فشل فريق النصر الأول لكرة القدم، في تحقيق الانتصار للجولة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، أمام نظيره الشباب.

 

 وفاز الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

 

الشوط الأول من المباراة شهد مباغتة هجومية كبيرة من جانب الشباب بجانب بعض الهجمات من النصر، وسط سيطرة شبه متساوية من الجانبين على مجريات الشوط.

 

وتقدم أحمد شراحيلي للشباب في الدقيقة 55، من تمريرة محمد سالم، ثم أدرك يحيى الشهري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 61من صناعة جوانزالو مارتينيز، وفي نهاية الشوط الثاني أضاف ايفر بانيجا هدف الليوث الثاني في الدقيقة 90+7 عن طريق ركلة الجزاء.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 7 نقاط محتلا المركز الرابع بينما بقي النصر دون حصد أي نقاط حتى الآن بعد 3 هزائم.

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