حبس مدرس واثنان من أولاده قتلوا موظف في مشاجرة بشبرا الخيمة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس مدرس واثنان من أولاده 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهم موظف بحجر، خلال مشاجرة بينهما بسب فتحة شباك بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع موظف 57 عامًا، مدرس، مقيم شبرا الخيمة، أثر تلقيه ضربة بحجر، أثناء مشاجرته بصحبة أولاده مع أحد الجيران، وبصحبتة اثنان من أولاده، بسبب الخلاف على فتح شباك.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من عدة أمراض، وجراء إصابته بحجر في رأسه، أودى بحياته، وجرى نقل المتوفي لمستشفى ناصر العام، والتحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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