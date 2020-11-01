نقيب الممثلين يعلق لأول مرة على الملابس العارية للفنانات في مهرجان الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الغرض من اعداد المهرجانات ارسال رسالة للعالم، بأن مصر آمنة بغض النظر عن ارتداء بعض الفنانات بعض الملابس، معقبًا: "طول عمر المهرجانات كده، وهتفضل كده".

وعن إمكانية تقديمه بعض النصائح للممثلات حول عدم ارتداء الملابس العارية، رد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، قائلا: "ممكن نهمس في أذن البعض، ولكن هذه مسألة خاصة، والدخول فيها يعتبر الدخول في منطقة شائكة".

وتابع أن مهرجان الجونة كان هامًا وأرسل رسالة طمأنينة بأن مصر بخير وآمنة، سواء من الاعمال الإرهابية، أو أزمة فيروس كورونا.
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ثار الممثل المصري الشاب رامز أمير حالة من الجدل، وذلك بعدما استعرض لياقته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، الأمر الذي تسبب في انتقاد رواد التواصل الاجتماعي له.

وقام رامز بالرد على منتقديه بصورة له من مهرجان الجونة وبجانبها صورة للنجم العالمي جون- كلود فان دام، وهو على السجادة الحمراء ويؤدي حركات الأكشن، وقال "الصورة دي هى ردي الوحيد على كل اللي مش عاجبه اللي أنا عملته".

وتواصل "الفجر الفني" مع "وليد التلباني" مدير أعمال النجم العالمي فان دام، وقال لنا في تصريح خاص: لست ضد ما فعله رامز على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، ولكني أعترض على مقارنة نفسه بفان دام.

وأكد: "رامز ليس لديه حضور، ومينفعش حد يعمل حركات شقلباظ واستعراض وحركات وجهة بها جمود لاتتغير، فهو يفتقد لعنصر الجذب ولكن فاندام يمتلك كل هذه العناصر والمقومات".

وكان التلباني قد علق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: مش أي حد بيتمرن وفتح حوض وللا عمل شقلباظ يقارن نفسه بچون-كلود ڤان دام!، ڤان دام حاصل على بطولات فنون قتاليه داخلين على 100 بطولة وهو لسه في بداية العشرينات + الأهم من كده موهوب كممثل وعنده گاريزما كنجم. حتى سكوت أدكينز "بويكا" ما وصلش لربع اللي ڤان دام وصل له. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.

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