أحمد موسى: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية جيدة جدا (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 28.06 % وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات معلقا: "رقم جيد جدا في ظل أزمة فيروس كورونا".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أن "32 نائبا فازوا بالمقاعد الفردية خلال الجولة الأولى للانتخابات وفقا للهيئة الوطنية، فضلا عن فوز القائمة الوطنية، مهنئا الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، والإعلامي مصطفى بكري بالفوز في الانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية.

وأردف "الجيزة أكثر محافظة شهدت فوز نواب من الجولة الأولى حيث حسم 23 مرشحا الانتخابات من الجولة الأولى وسعيد اثنين فقط في الإعادة".

وفي وقت سابق، ناشد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "أقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للأخبار الزائفة والشائعات التي لا وجود لها إلا في ذهن من اطلقها وصدقها، ولا تطعوا آذاهن صاغية لما يطلقه اعداء الوطن من صرخات مهما على الصوت.

وأكد "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هؤلاء لم يحملوا يومًا الخير لمصر، ويتغنوا بالحرية والديمقراطية وهم أبعد ما يكون عنها.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، للمصريين، أنكم بمشاركتكم الفاعلة في الانتخابات في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم أرسلتم رسالة للعالم شديدة الوضوح أن مصر متى نادت فثمت 100 مليون داخل مصر وخارجها يلبون النداء، وبرهن قضاة مصر ورجال جيشها وشرطها أنهم مخلصون في حب وطنهم باذلون من أجلها كل غالٍ ونفيس.

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